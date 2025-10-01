Manca il numero legale in consiglio | salta il voto sul bilancio
Macerata, 1 ottobre 2025 – Il voto del consiglio comunale di Macerata per il bilancio 2024 ieri pomeriggio è saltato. È mancato infatti il numero legale dopo che l’opposizione ha lasciato l’aula: la maggioranza che non aveva più i numeri per rendere valide la seduta e la votazione. Durante la discussione sulla variazione di bilancio presentata dall’assessore Oriana Piccioni, il capogruppo della Lega Aldo Alessandrini «ha criticato la delibera e l’amministrazione, sollecitando maggiori fondi per la manutenzione, il verde pubblico e la polizia locale. Al fuoco amico del consigliere della maggioranza, si sono aggiunte poi le critiche dell’opposizione, che a quel punto ha scelto di lasciare l’aula consiliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
