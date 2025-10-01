Manassero e Molinari tornano sul PGA Tour | sfida decisiva al Sanderson Farms Championship
I due azzurri ripartono da Jackson (Mississippi) per inseguire punti fondamentali nella FedExCup Fall: in palio la carta 2026 del PGA Tour. Diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 Matteo Manassero e Francesco Molinari, reduce dal ruolo di vice capitano nel Team Europe vincitore della Ryder Cup, tornano a giocarsi le loro carte sul PGA Tour. Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre saranno al via del Sanderson Farms Championship, sul percorso del Country Club of Jackson (Mississippi), seconda tappa della FedExCup Fall. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
