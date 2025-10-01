Mammografie e pap test per l' ottobre rosa delle donne | visite gratuite per la Notte della prevenzione

Un’intera serata dedicata alla salute delle donne. In occasione dell’Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore della mammella, l’Asp di Palermo ha organizzato per sabato 4 ottobre la “Notte della prevenzione”, con l’apertura straordinaria - dalle ore 17 alle 23 - dei centri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

