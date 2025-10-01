Maltrattata e drogata per costringerla al matrimonio combinato | arrestati a Rimini i genitori

Sono stati arrestati a Rimini i due genitori che avevano costretto la figlia a un matrimonio combinato in Bangladesh, loro Paese d’origine. Le indagini, avviate nello scorso febbraio, hanno ricostruito la vicenda che si è svolta tra novembre 2024 e aprile 2025: i coniugi avrebbero costretto la giovane ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale da loro scelto, celebrato in Bangladesh il 17 dicembre 2024. Lo scorso dicembre, il padre di 55 anni e la madre di 42 anni avevano costretto la loro figlia, appena diciottenne al viaggio con la scusa di visitare la nonna malata. I due avevano combinato, invece, l’incontro con un uomo di dieci anni più vecchio di lei, appartenente a una famiglia facoltosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

