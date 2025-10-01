Maltempo | venti forti al Centro-Sud allerta gialla in sei regioni

Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo: venti forti al Centro-Sud, allerta gialla in sei regioni

