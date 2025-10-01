Maltempo una donna dispersa dopo un nubifragio nell’Agrigentino

Favara, 1° ottobre 2025 - Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell' Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali. Il maltempo in arrivo dalla Russia farà precipitare il nostro Paese in condizioni quasi invernali, in particolare sulla fascia adriatica, con temperature in discesa fino a 10-12°C sotto la media del periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maltempo, una donna dispersa dopo un nubifragio nell’Agrigentino

