Maltempo sulla costa fermana garage allagato e disagi
Porto San Giorgio (Fermo) 1 Ottobre 2025 – Ancora gravi disagi da maltempo sulla costa fermana, particolarmente gravi a Porto San Giorgio, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire nuovamente in via Medi, per l’allagamento di acqua e fango, di un garage condominiale. Danni e gravi disagi che si sommano a quelli ingenti provocati in tutta la zona sud della città, solo tre giorni fa, provocati da una bomba d’acqua. Prima neve in montagna nelle Marche e ancora temporali forti: ecco dove Ulteriormente amaro il bilancio di oggi, con le piogge della notte appena trascorsa e in corso, che stanno provocando il peggioramento delle condizioni già precarie di tutta l’area di via Medi, messa sotto pericoloso scacco dallo smottamento collinare a ridosso della stessa via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maltempo - costa
Maltempo sulla costa, tromba marina al largo dei Lidi: le foto fanno il giro del web
Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: frana sull’Alemagna, 5mila fulmini in un’ora sulla costa in Toscana
Maltempo, oltre 5mila fulmini sulla costa della Toscana. In Liguria prolungata allerta
#Maltempo #Lazio, trombe marine al largo della costa di Torvajanica - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo, #Francia sotto #maltempo autunnale: piogge e temporali tra Languedoc, Rodano e Costa Azzurra - X Vai su X
Sottopassi allagati e smottamenti nel Fermano per il maltempo - Danni a Porto San Giorgio (Fermo) a causa del nubifragio abbattutosi sulla costa fermana la notte scorsa. Lo riporta msn.com