Porto San Giorgio (Fermo) 1 Ottobre 2025 – Ancora gravi disagi da maltempo sulla costa fermana, particolarmente gravi a Porto San Giorgio, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire nuovamente in via Medi, per l’allagamento di acqua e fango, di un garage condominiale. Danni e gravi disagi che si sommano a quelli ingenti provocati in tutta la zona sud della città, solo tre giorni fa, provocati da una bomba d’acqua. Prima neve in montagna nelle Marche e ancora temporali forti: ecco dove Ulteriormente amaro il bilancio di oggi, con le piogge della notte appena trascorsa e in corso, che stanno provocando il peggioramento delle condizioni già precarie di tutta l’area di via Medi, messa sotto pericoloso scacco dallo smottamento collinare a ridosso della stessa via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo sulla costa fermana, garage allagato e disagi