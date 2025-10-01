Maltempo sindaco di Fano dal Coc | Violenti piogge hanno colpito la città

(LaPresse) – “Ci sono state delle violente piogge, questa mattina sono continuate, ci sono stati molti allagamenti in diverse zone della città. La Polizia locale e la Protezione civile, da questa mattina, con il CB Club Mattei e i Vigili del fuoco stanno intervenendo non solo sulle strade pubbliche che in molti casi abbiamo chiuso deviando il traffico, ma anche in alcune abitazioni private che sono state allagate”. Lo dice dal Coc a LaPresse il sindaco di Fano (Pesaro e Urbino), Luca Serfilippi. La città infatti è stata colpita da un’ondata di maltempo. “Stiamo continuamente monitorando la situazione – aggiunge -, è attivo il Coc da questa mattina e quindi presto avremo aggiornamenti per fortuna sembra che nel pomeriggio le piogge caleranno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

