Maltempo in Romagna allagamenti per i forti temporali nella notte
Fino a 90mm di pioggia nel Ravennate. Caduta anche grandine. Allerta gialla per la giornata di oggi, 1° ottobre. 🔗 Leggi su Repubblica.it
I danni del maltempo in Romagna
Allerta gialla in Emilia Romagna, temporali forti e maltempo in arrivo: le previsioni meteo
Maltempo, il Governo proroga lo stato di emergenza per Parma e l'Emilia-Romagna
Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Situazione critica nel Comasco: per martedì 23 disposta la chiusura di tutte le sc ...
Irrompe un nucleo di aria fredda, maltempo in vista. Scatta l'allerta meteo: "Attesi forti temporali" - Un nucleo di aria fredda in arrivo porterà temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata di mercoledì.