Maltempo in Romagna allagamenti per i forti temporali nella notte

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a 90mm di pioggia nel Ravennate. Caduta anche grandine. Allerta gialla per la giornata di oggi, 1° ottobre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

maltempo in romagna allagamenti per i forti temporali nella notte

© Repubblica.it - Maltempo in Romagna, allagamenti per i forti temporali nella notte

In questa notizia si parla di: maltempo - romagna

I danni del maltempo in Romagna

Allerta gialla in Emilia Romagna, temporali forti e maltempo in arrivo: le previsioni meteo

Maltempo, il Governo proroga lo stato di emergenza per Parma e l'Emilia-Romagna

maltempo romagna allagamenti fortiMaltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Situazione critica nel Comasco: per martedì 23 disposta la chiusura di tutte le sc ... Riporta tg24.sky.it

maltempo romagna allagamenti fortiIrrompe un nucleo di aria fredda, maltempo in vista. Scatta l'allerta meteo: "Attesi forti temporali" - Un nucleo di aria fredda in arrivo porterà temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata di mercoledì. Riporta forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Romagna Allagamenti Forti