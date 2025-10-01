Maltempo danni per oltre 70 milioni | solo a Meda mille richieste Il dramma di negozi e mobilifici | Vederli vuoti un pugno nello stomaco

Meda (Monza e Brianza) – Tirata la riga, ecco il conto finale dei danni denunciati nei Comuni messi in ginocchio dal disastro di lunedì 22 settembre: 70 milioni. La città più colpita è Meda, con danni per 47 milioni di euro a causa dell'eccezionale ondata di maltempo. Sono circa un migliaio le domande presentate in municipio entro la scadenza di due giorni fa. Una tempistica davvero ridotta per fare i conti sulla portata del disastro che ha messo in ginocchio la città, ma non si poteva fare diversamente visto che si tratta di tempi tecnici non negoziabili per trasmettere tutta la documentazione alla Regione Lombardia che, a sua volta, raccogliendo tutto il materiale chiederà al governo lo stato di calamità naturale.

