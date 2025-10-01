Maltempo ancora pioggia su Palermo | c' è l' allerta meteo gialla

Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diffuso nel pomeriggio un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, giovedì 2 ottobre 2025. L'inizio del mese rimane dunque contraddistinto dalla pioggia anche nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - pioggia

Maltempo, tanta pioggia a Monticiano: incidenti a raffica, chiuso un guado

Maltempo: Merate registra il record di pioggia, torna il bel tempo

Torna il maltempo su novarese e Vco, nel week end pioggia e massime in calo

Maltempo, Agrigento e Favara travolte dalla pioggia: dispersa una donna - X Vai su X

Arriva il freddo sull'Italia Pioggia e tempo instabile a partire da mercoledì 1 ottobre: le zone a rischio maltempo - facebook.com Vai su Facebook

Forte pioggia a Palermo: strade allagate e traffico impazzito - PALERMO – Dalla periferia al centro città: il temporale che ha colpito Palermo nel tardo pomeriggio ha nuovamente mandato in tilt molte zone. Da livesicilia.it

Il maltempo colpisce ancora Palermo: alberi e cornicioni pericolanti, la conta dei danni - Quando piove in città ormai (e purtroppo) c'è da aspettarselo: nell'articolo vi raccontiamo dove sono caduti gli alberi a Palermo e dove ci sono i cornicioni pericolanti ... Si legge su balarm.it