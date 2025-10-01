Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 2 ottobre | le regioni a rischio

Il maltempo continua a imperversare su tutto il centro sud dell'Italia e in particolare sui settori adriatici e anche per domani, giovedì 2 ottobre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su sei regioni del centro sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Meteo, allerta gialla il 1 ottobre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove - La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre 2025, un bollettino di ...