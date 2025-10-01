Maltempo al Centro e al Sud dispersa una donna ad Agrigento
Maltempo in diverse regioni del centro-sud: Toscana, Marche, Campania e Sicilia. Una donna di 30 anni è dispersa a Favara, in provincia di Agrigento, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina nella zona. La ragazza, madre di un bambino, era in auto quando è stata sorpresa da un fiume d’acqua. Ha provato ad uscire dalla vettura ma è stata travolta dalla furia della corrente. Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e volontari della protezione civile. Si teme che la 30enne sia stata trascinata dentro un convogliatore delle acque. #Agrigento, dalle ore 07:00 in corso interventi #vigilidelfuoco per danni connessi alla pioggia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
