Malta si prepara ad accogliere fan, gamer, cosplayer e appassionati di cinema da tutto il mondo per un’autentica “quest” da vivere dal vivo. Non serve una console, né un visore: basta atterrare sull’isola per entrare in un universo in cui la cultura pop incontra la storia millenaria, i set da sogno diventano realtà, e ogni angolo può trasformarsi nel livello successivo della tua avventura. L’8 e 9 novembre torna il Malta Comic Con Il Malta Comic Con 2025 si svolgerà sabato 8 e domenica 9 novembre presso l’ Eden Arena di St. Julian’s. Due giornate piene di energia, cosplay, fumetti, tornei di videogame, giochi da tavolo, workshop, panel, artist alley, ospiti internazionali e comunità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Malta: la quest più epica dell’anno parte da qui