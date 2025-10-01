Malore improvviso muore assistente giudiziario 34enne

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel Casertano dove Simone Venditto, assistente giudiziario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è morto a 34 anni a seguito di un malore improvviso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

