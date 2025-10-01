Nella sala del complesso San Micheletto gremita è avvenuta la proiezione del corto “ Malamente ”, scritto e diretto da Giovanni Guidelli inserito nelle vetrine di Lucca Film Festival che si è appena concluso, dopo aver portato in città una ricca parata di stelle e il divertimento “by nighit“ di Lucca Effetto Cinema. Tra i protagonisti le lucchesi doc Giulia Lippi e Francesca Vignocchi. La storia ambientata nella Toscana anni sessanta racconta di un padre (Giovanni Guidelli) che non vuole che la figlia (Francesca Vignocchi) partorisca un figlio avuto da una relazione illegittima. Le poche tracce trovate, dopo la scomparsa della ragazza, fanno si che un povero giovane sia incolpato dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere con la conseguenza della sua condanna e reclusione in un manicomio criminale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Malamente“. Trionfo lucchese per il corto a Lff