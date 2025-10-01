Malagò | a De Laurentiis consiglierei di acquistare il Maradona

Ilnapolista.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, nonché ex numero uno del Coni, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli sui temi attuali del calcio italiano e sul Napoli. Le parole di Malagò. «Sono molto amico di Antonio Conte, tra noi c’è un ottimo rapporto di amicizia. Napoli dopo Roma è la città che conosco meglio. Ho un rapporto professionale con la città, poi con Robero Mottola abbiamo un rapporto speciale per la Coppa America. Con la famiglia De Laurentiis siamo intimi, Aurelio l’ho incontrato alla sfilata di Armani domenica e stavamo seduti accanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

malag242 a de laurentiis consiglierei di acquistare il maradona

© Ilnapolista.it - Malagò: «a De Laurentiis consiglierei di acquistare il Maradona»

In questa notizia si parla di: malag - laurentiis

malag242 de laurentiis consigliereiMalagò: «a De Laurentiis consiglierei di acquistare il Maradona» - Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli ... Lo riporta ilnapolista.it

Il consiglio comunale voterà la cittadinanza onoraria a De Laurentiis - Sarà una seduta consiliare dal sapore speciale quella in programma a Lacco Ameno il prossimo 23 luglio 2025, con eventuale seconda convocazione fissata per il 25 luglio, sempre alle ore 11:00. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Malag242 De Laurentiis Consiglierei