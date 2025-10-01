Malagò | a De Laurentiis consiglierei di acquistare il Maradona
Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, nonché ex numero uno del Coni, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli sui temi attuali del calcio italiano e sul Napoli. Le parole di Malagò. «Sono molto amico di Antonio Conte, tra noi c’è un ottimo rapporto di amicizia. Napoli dopo Roma è la città che conosco meglio. Ho un rapporto professionale con la città, poi con Robero Mottola abbiamo un rapporto speciale per la Coppa America. Con la famiglia De Laurentiis siamo intimi, Aurelio l’ho incontrato alla sfilata di Armani domenica e stavamo seduti accanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
