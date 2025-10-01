Mainoo ai margini dello United il Napoli ci riprova a gennaio?
Kobbie Mainoo sembra essere scontento in quel di Manchester e potrebbe decidere di salutare lo United a stagione in corso. Il giovane inglese è nel mirino dei partenopei dall’estate, con i partenopei che non hanno però affondato il colpo Mainoo nel mirino dei partenopei Kobbie Mainoo sembra possa diventare una grossa, grossissima occasione di mercato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Torna di moda il nome di Mainoo per il Napoli. Il calciatore è stanco di non giocare al Manchester United e già in estate avrebbe detto "sì" al progetto di Conte. - facebook.com Vai su Facebook
Mainoo ai margini dello United, il Napoli ci riprova a gennaio? - Kobbie Mainoo sembra essere scontento in quel di Manchester e potrebbe decidere di salutare lo United a stagione in corso.
Napoli, torna di moda il nome di Mainoo: gli azzurri ci riproveranno a Gennaio - Nonostante sia fermo ancora per qualche mese, il calciomercato potrebbe ben presto regalarci altri clamorosi colpi.