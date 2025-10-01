Chianciano Terme è culla di storie che si intrecciano con la passione sportiva, la convivialità e il senso di comunità. È qui che la Famiglia Santoni, storica protagonista della cultura del bere con il celebre Rabarbaro Santoni e l’inconfondibile Amaro di Chianciano, lancia le "Maglie degli Eroi". L’idea nasce dalle visioni di Gabriello Santoni, fondatore dell’azienda e uomo che fece dello sport popolare la sua missione. Negli anni Settanta non si limitò a produrre liquori, ma costruì comunità: nel 1972 portò la Virtus Chianciano 1945 al trionfo calcistico e seppe fondere sotto una stessa maglia gialla e arancio discipline diverse come pallavolo, basket e ciclismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maglie degli Eroi. Marchio Santoni sulle due ruote