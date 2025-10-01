Maestria artigianale combinata a materiali rari come oro platino diamanti e pietre preziose | ecco gli smartphone più costosi al mondo E c' è anche quello con vero osso di dinosauro T-Rex
I l telefono più costoso al mondo non è solo sinonimo di tecnologia all’avanguardia, ma è soprattutto un capolavoro di artigianato e lusso. Un corto con lo smartphone: Federico Moccia racconta i ragazzi X Rivestiti con materiali rari e progettati per essere esclusivi, questi dispositivi ridefiniscono il significato di possedere uno smartphone di alta gamma. Leggi anche › Cosa si può fare con gli Smart glasses, la nuova strada del wearable quotidiano Il prezzo non dipende solo dalle sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto dalla combinazione di materiali rari, maestria artigianale ed esclusività. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: maestria - artigianale
ULTIMA TAPPA DA INCORNICIARE PER LA MOSTRA DI MODELLISMO NAVALE A META: EMOZIONI, PREMI E MAESTRIA ARTIGIANALE Questa sera, nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Meta, si è concluso con grande partecip - facebook.com Vai su Facebook
Cosa rende unico un capo artigianale? La maestria delle mani esperte. La capacità di innovare, restando fedeli alla tradizione. L’impegno verso una moda più etica e sostenibile. Un progetto firmato @ConfartPadova, con EBAV. Scopri come il Made in Italy - X Vai su X
Armani/Casa 2025: “Inchiostri d’Oriente” è la nuova collezione che celebra 25 anni di poesia, design e maestria artigianale - In occasione del Salone del Mobile 2025, la boutique di Armani/Casa in corso Venezia 14 si trasforma in un racconto visivo denso di ... Si legge su msn.com