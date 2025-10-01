Maestri artigiani | consegnati tre nuovi attestati
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Trasmettere il saper fare ai giovani artigiani, tramandare alle nuove generazioni la propria arte perché possa restare codificata nel patrimonio dei mestieri tradizionali del territorio. È questa in sintesi la figura del Maestro artigiano, qualifica che viene riconosciuta a chi ha lunga e comprovata esperienza nel settore dell’artigianato artistico. Per ottenere la qualifica, rilasciata dalle Camere di Commercio della Toscana, previo parere della Commissione Regionale per l’Artigianato- CRAT, occorre possedere requisiti di anzianità professionale (almeno 10 anni di attività), di capacità professionale (desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza) e di attitudine all’insegnamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: maestri - artigiani
"Gusto in Quota" a Casa Olimpia: un viaggio tra prodotti tipici e Maestri artigiani
Alla cerimonia di premiazione tenutasi ieri al Centro Congressi di Padova Fiere, sono state premiate 92 nuove eccellenze di Maestri Artigiani, distribuite nelle varie province del Veneto, di cui 4 nostre Aziende Associate. Il titolo di Maestro Artigiano, introdotto d - facebook.com Vai su Facebook
Premiati a Padova 92 maestri artigiani veneti. Per l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato, che saluta dopo due mandati, è tempo di bilanci. - X Vai su X
Maestri artigiani: consegnati tre nuovi attestati - Ieri pomeriggio, nel corso della riunione della Giunta camerale, è stato consegnato il riconoscimento di Maestro artigiano da parte del Presidente della Camera di commercio di Arezzo- lanazione.it scrive
Maestri artigiani, a Padova la cerimonia annuale di premiazione - Dietro alla targa premio che attesta il riconoscimento di "Maestro Artigiano" c'è la soddisfazione per una vita di lavoro, la consapevolezza di essere un pilastro fondamentale dell'economia regionale. Scrive rainews.it