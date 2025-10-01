Maestri artigiani | consegnati tre nuovi attestati

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Trasmettere il saper fare ai giovani artigiani, tramandare alle nuove generazioni la propria arte perché possa restare codificata nel patrimonio dei mestieri tradizionali del territorio. È questa in sintesi la figura del Maestro artigiano, qualifica che viene riconosciuta a chi ha lunga e comprovata esperienza nel settore dell’artigianato artistico. Per ottenere la qualifica, rilasciata dalle Camere di Commercio della Toscana, previo parere della Commissione Regionale per l’Artigianato- CRAT, occorre possedere requisiti di anzianità professionale (almeno 10 anni di attività), di capacità professionale (desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza) e di attitudine all’insegnamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

