Mads Mikkelsen sarà un astronauta che lotta per la sopravvivenza in Ami
L'attore reciterà in un nuovo film sci-fi, le cui riprese sono in corso in Spagna, accanto a Diane Kruger che sarà un'IA. Mads Mikkelsen e Diane Kruger sono attualmente impegnati in Spagna nelle riprese di Ami, un survival thriller sci-fi diretto da Fernando Szurman. L'attore, recentemente protagonista di The Last Viking, si metterà alla prova con il ruolo di un astronauta. Cosa racconterà il film sci-fi Ami sarà diretto da Fernando Szurman ed è stato scritto da John Wesley Norton ed Ezequiel Martinez Jr. Mads Mikkelsen sarà un astronauta che si ritrova su un pianeta non segnato nelle mappe dopo un incidente catastrofico, potendo contare solo sull'aiuto della sua companion, creata grazie all'Intelligenza Artificiale Quantum, Ami (Diane Kruger), per riuscire a fuggire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
