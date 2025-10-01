“Siamo in una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare la responsabilità, attendere mentre c’è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese, ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano una priorità”: le parole della premier Giorgia Meloni dal summit Ue di Copenhagen, arrivano mentre anche Spagna e Svezia sposano la stessa linea sulla Global Sumud Flotilla. Nessun sostegno e richiesta di ritorno immediato a casa. Sulla rotta del governo Meloni, anche il premier spagnolo Sanchez il primo ministro svedese Kristeon hanno infatti invitato le navi della Flotilla a tornare a casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Madrid e Stoccolma seguono la rotta di Meloni: la Flotilla deve rientrare. Il premier svedese: Greta, torna a casa