Madre di Ragnedda contro il figlio | Cinzia perdonami per non averti salvata lui merita l'inferno

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non si può perdonare se ha davvero fatto questo, merita l'inferno" ha dichiarato Nicolina Giagheddu spiegando che non andrà a trovare in carcere il figlio Emanuele Ragnedda, il 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: madre - ragnedda

Dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, Ragnedda vola in elicottero alla festa della madre

Al compleanno della madre in elicottero, il divano lavato: le mosse di Ragnedda dopo il femminicidio di Cinzia Pinna

Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda in elicottero alla festa della madre dopo l’omicidio: il giallo del movente

madre ragnedda contro figlioFemminicidio di Cinzia Pinna, la madre del killer Ragnedda: «Non lo perdonerò mai, merita l'inferno. Sapevo che era sopra le righe ma nessuno mi ha ascoltata» - La signora Nicolina Giagheddu si è presentata nella tenuta concessa al figlio. Segnala msn.com

madre ragnedda contro figlioFemminicidio Benevento, la madre di Ragnedda: “Non lo perdonerò mai, merita l’inferno” - Lo ha detto Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, il 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, ... lapresse.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Madre Ragnedda Contro Figlio