Madonna Hailey Bieber Carla Bruni da Saint Laurent Emma Stone Zendaya Ana De Armas da Louis Vuitton Le star più eleganti - ma moderne - che inaugurano in grande stile la Paris Fashion Week

L a prima giornata della Paris Fashion Week si conclude con una delle sfilate più spettacolari viste fin qui. Il défilé di Saint Laurent, che richiama sotto la Tour Eiffel un parterre d’eccezione capitanato da Madonna. Insieme a lei molte altre celebrities amiche storiche della maison, pronte a lanciare i nuovi trend in largo anticipo sulla stagione PE 2026. Ma perfetti da indossare anche subito. Madonna e Kate Moss, i look coordinati madri-figlie per la Paris Fashion Week X Lo stesso avviene anche nel raffinato parterre di Louis Vuitton, allestito nell’incantevole cornice del Musée du Louvre. Qui, anche se è giorno, le style icons internazionali si sfidano a colpi di mise scenografiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Madonna, Hailey Bieber, Carla Bruni da Saint Laurent. Emma Stone, Zendaya, Ana De Armas da Louis Vuitton. Le star più eleganti - ma moderne - che inaugurano in grande stile la Paris Fashion Week

La sensualità alla corte di Saint Laurent: da Madonna a Hailey Bieber

