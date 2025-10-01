Quest’anno sarà una festa paesana all’insegna della riscoperta dei valori della comunità, della condivisione e della speranza, partendo dalla frase di Lev Tolstoj, che ha spiegato come essere felici: sarà, infatti, "La felicità è reale solo quando è condivisa", il titolo della Sagra della Madonna del Pilastrello, che riempirà di eventi, incontri, spettacoli, premiazioni, gare sportive e cultura il centro storico di Bresso fino a domenica, giorno di chiusura con la Fiera Mercato. Come sempre, il Comitato organizzatore della Sagra ha organizzato diversi appuntamenti a partire da domani alle 17 nell’Area "Iso Rivolta" (nella foto) di piazzale della Costituzione, con lo spettacolo teatrale "Il Magico Mondo del Circo" con Alberto Rossetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Madonna del Pilastrello. Via alla sagra