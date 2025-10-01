Madonna confessa di aver pensato al suicidio durante la lotta con l’ex Guy Ritchie per la custodia del figlio Rocco

Madonna ha rivelato di aver pensato al suicidio mentre lei e l’ex marito Guy Ritchie lottavano per la custodia del figlio Rocco nel 2016. Per la prima volta ospite di un podcast, la queen del pop si è raccontata ai microfoni di On Purpose di Jay Shetty, raccontando aneddoti inediti e risvolti importanti sul suo passato. “Ci sono stati momenti nella mia vita in cui avrei voluto tagliarmi le braccia,” ha confessato la popstar al life coach britannico nella puntata di lunedì 29 settembre. La voce di Frozen ha aggiunto: “In realtà ho pensato al suicidio. Probabilmente mi sembra davvero strano, visto che non sono emo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

