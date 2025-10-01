Madonna confessa di aver pensato al suicidio durante la lotta con l’ex Guy Ritchie per la custodia del figlio Rocco
Madonna ha rivelato di aver pensato al suicidio mentre lei e l’ex marito Guy Ritchie lottavano per la custodia del figlio Rocco nel 2016. Per la prima volta ospite di un podcast, la queen del pop si è raccontata ai microfoni di On Purpose di Jay Shetty, raccontando aneddoti inediti e risvolti importanti sul suo passato. “Ci sono stati momenti nella mia vita in cui avrei voluto tagliarmi le braccia,” ha confessato la popstar al life coach britannico nella puntata di lunedì 29 settembre. La voce di Frozen ha aggiunto: “In realtà ho pensato al suicidio. Probabilmente mi sembra davvero strano, visto che non sono emo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: madonna - confessa
Durante un'intervista, Madonna ha confessato qualcosa di estremamente doloroso e difficile per lei, riguardante uno dei periodi più bui della sua vita | Da Rumors.it - facebook.com Vai su Facebook
Madonna rivela: “dopo il divorzio da Guy Ritchie ho pensato al suicidio” - Madonna ha raccontato in un’intervista al podcast On Purpose con Jay Shetty uno dei periodi più difficili della sua vita. Lo riporta cinematographe.it
Madonna shock: “Pensato al suicidio dopo il divorzio con Guy Ritchie”/ “Temevo di perdere mio figlio Rocco” - Madonna e la confessione shock dopo anni: "Pensato al suicidio dopo il divorzio con Guy Ritchie perché temevo di perdere mio figlio Rocco" ... Segnala ilsussidiario.net