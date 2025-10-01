Madagascar | il presidente scioglie il governo dopo giorni di proteste  

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina dopo giorni di proteste, anche violente, guidate dai giovani, la “Generazione Z”. Madagascar: il presidente scioglie il governo Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha sciolto il governo in seguito a giorni di proteste, anche violente, guidate dai giovani, la “Generazione Z”. “Gen Z Madagascar” è stato creato poche settimane fa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Madagascar, il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo

Andry Rajoelina, il presidente del Madagascar, ha sciolto il governo

Madagascar, Gen Z protesta contro tagli a acqua potabile, elettricità e corruzione, 22 morti e oltre 100 feriti, Presidente scioglie governo - VIDEO

madagascar presidente scioglie governoMadagascar, il presidente scioglie il governo - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni di acqua ed elettricità in tutto il paese ... Da msn.com

madagascar presidente scioglie governoMadagascar, il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina , ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni ... Lo riporta msn.com

