Madagascar | il presidente scioglie il governo dopo giorni di proteste
Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina dopo giorni di proteste, anche violente, guidate dai giovani, la "Generazione Z". Madagascar: il presidente scioglie il governo Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha sciolto il governo in seguito a giorni di proteste, anche violente, guidate dai giovani, la "Generazione Z". "Gen Z Madagascar" è stato creato poche settimane fa .
Madagascar, il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo
Andry Rajoelina, il presidente del Madagascar, ha sciolto il governo
Madagascar, Gen Z protesta contro tagli a acqua potabile, elettricità e corruzione, 22 morti e oltre 100 feriti, Presidente scioglie governo - VIDEO
