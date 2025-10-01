Macron | siamo in una fase di scontro con la Russia

Milano, 1 ott. (askanews) - Siamo in una fase di "scontro con la Russia". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron al suo arrivo a Copenaghen, in Danimarca, per il Consiglio Ue informale e la riunione della Comunità politica europea. "Da diversi anni (la Russia, Ndr) è un attore molto aggressivo nel nostro spazio cyber - ha spiegato Macron, così come riporta Le Figaro -. Lo abbiamo visto durante le elezioni. Un attore che sta aumentando gli attacchi informatici. Un attore che, ovviamente, ha lanciato una guerra di aggressione in Ucraina. Un attore che usa minacce nucleari e che oggi, come possiamo vedere chiaramente, sta provocando attacchi nel nostro spazio aereo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

