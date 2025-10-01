Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria Europa League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver regolato il Fenerbahce all’esordio nella fase a girone di Europa League la Dinamo Zagabria di Kovacevic è di scena contro il Maccabi Tel Aviv.  Per la squadra di Lazetic pareggio all’esordio in casa del PAOK, con una strenua resistenza e rischiando anche il colpaccio nel finale di gara. In campionato per adesso è ordinaria amministrazione con 5 vittorie in altrettante gare disputate. I Modri in patria . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

maccabi tel aviv dinamo zagabria europa league 02 10 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria (Europa League, 02-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: maccabi - aviv

PAOK-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 24-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Pafos-Maccabi Tel Aviv: in Europa sono ancora imbattuti

Pronostico Maccabi Tel Aviv-Pafos, può accadere di tutto: occhio a quest’opzione

maccabi tel aviv dinamoPronostico Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 2 Ottobre: clima particolare alla TSC Arena - Analisi, pronostico e quote della sfida di UEFA Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Dinamo Zagabria, in programma il 2 ottobre 2025 alle 21:00: scopri le migliori opzioni di scommesse per un match co ... Riporta bottadiculo.it

GRUPPO D - La Dinamo Sassari crolla nella tana del Maccabi Tel Aviv - Il ritorno a Tel Aviv di tre ex del Maccabi è una punta di peperoncino in più per Meo Sacchetti alla ricerca della vittoria esterna che mai come in questo caso, visto ... Si legge su pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Maccabi Tel Aviv Dinamo