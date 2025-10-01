Dopo aver regolato il Fenerbahce all’esordio nella fase a girone di Europa League la Dinamo Zagabria di Kovacevic è di scena contro il Maccabi Tel Aviv. Per la squadra di Lazetic pareggio all’esordio in casa del PAOK, con una strenua resistenza e rischiando anche il colpaccio nel finale di gara. In campionato per adesso è ordinaria amministrazione con 5 vittorie in altrettante gare disputate. I Modri in patria . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria (Europa League, 02-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici