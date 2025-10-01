Ma quali fantasmi ora abbiamo una spiegazione scientifica per i fuochi fatui e non è romantica

Per secoli, i fuochi fatui hanno terrorizzato e affascinato chi si avventurava nelle paludi dopo il tramonto. Queste misteriose fiamme bluastre che sembrano fluttuare sull’acqua hanno alimentato leggende popolari in tutto il mondo, dalle storie di fate e spiriti inquieti fino a interpretazioni più oscure legate alla presenza di fantasmi. Ma la scienza ha finalmente svelato il mistero dietro questo fenomeno apparentemente soprannaturale, e la spiegazione è molto “basica”. In uno studio pubblicato il 29 settembre 2025 sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, un gruppo di ricercatori guidato da Richard Zare, chimico della Stanford University, ha dimostrato che i fuochi fatui sono il risultato di minuscoli fulmini microscopici che si generano tra le bolle di gas nelle paludi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ma quali fantasmi, ora abbiamo una spiegazione scientifica per i fuochi fatui (e non è romantica)

In questa notizia si parla di: fantasmi - abbiamo

Chivu: "Noi non vediamo fantasmi. Bisogna solo capire i momenti. Sopra 1-0, non c'è sempre bisogno di andare in 6 a saltare. Ma abbiamo fatto una buona prestazione, è stata una partita vera. Abbiamo messo tanta qualità, dovevamo chiuderla prima. I tre di c - X Vai su X

Ghostbusters - transformers - ecto-1 x optimus prime - limited edition - 1:24 die-cast model Il multiverso ci ha insegnato che tutto può succedere, anche che gli acchiappa fantasmi abbiamo incrociato sul loro cammino dei robot mutaforma provenienti da un altr - facebook.com Vai su Facebook

Fantasmi in Casa? Guida ai Segnali e alle Spiegazioni Razionali - Scopri i segnali più comuni come rumori, oggetti spostati e freddo improvviso, e leggi le sorprendenti spiegazioni scientifiche che si celano dietro a questi fenome ... Riporta veb.it

Il cane che “vede” fantasmi nel nuovo film horror “Good Boy”: di cosa parla e perché è scientificamente impossibile - Il regista ha giocato sulla curiosità delle persone che cercano anche online domande come "un cane vede i fantasmi? Si legge su fanpage.it