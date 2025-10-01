Ma avete sentito cosa ha detto Bruno Vespa ieri sera? Parole indegne pubblico sconvolto | ecco il video

Ieri sera, durante la trasmissione Porta a Porta, Bruno Vespa è stato protagonista di un acceso confronto con Tony La Piccirella, portavoce della Global Sumud Flotilla, proprio mentre le navi della missione umanitaria si avvicinavano alle acque di Gaza. Le parole pronunciate dal conduttore hanno immediatamente suscitato un’ondata di indignazione tra i telespettatori, scatenando polemiche e forti reazioni sul web. Ecco cosa è successo e perché il pubblico è rimasto senza parole. Le parole orrende di Bruno Vespa sconvolgono e indignano il pubblico: ecco cosa ha detto. Nel corso della puntata, Vespa ha attaccato duramente La Piccirella, arrivando a dire senza mezzi termini: « A voi non ve ne fotte niente dei poveracci di Gaza ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma avete sentito cosa ha detto Bruno Vespa ieri sera? Parole indegne, pubblico sconvolto: ecco il video

