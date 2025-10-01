M5s | Costi fuori controllo opere in ritardo e biglietti cari Ecco tutte le ombre sulle Olimpiadi di Salvini
Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti manda aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento delle opere di Milano-Cortina 2026. Comunicati dettagliati sui "lavori in corso" e le "opportunità" per i territori del Nord. Mancano poco più di quattro mesi alle Olimpiadi invernali tanto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: costi - fuori
Tonali Juventus, il sogno proibito per il centrocampo: suggestione viva, ma costi (al momento) fuori portata
Emergenza trasporti per i docenti fuori sede: costi insostenibili, biglietti esauriti e alloggi proibitivi. La denuncia del CNDDU
Perché il nuovo accesso libero a medicina aumenta i costi e le disparità sociali, soprattutto per i fuori sede
Montecreto e Fiumalbo fuori dal Corpo unico del Frignano "Nessuna polemica, ma i costi superano di gran lunga i benefici". - facebook.com Vai su Facebook
Gdf, cellulari a prezzi fuori mercato solo se pagati in contanti (v. "Fatture false ed evasione dell'Iva,..." delle 7.10) (ANSA) - - X Vai su X
Pnrr: Castellone (M5s), 'su case comunità ritardi fuori controllo, missione salute tradita' - “Purtroppo il Paese è costretto a constatare il tradimento, tra le altre, della missione ‘Salute' del Pnrr da parte del ... Scrive iltempo.it