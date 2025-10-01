Lutto nell' imprenditoria italiana | morto Giuseppe De Cecco

È scomparso Giuseppe Adolfo De Cecco, numero uno del famoso pastificio - nato nel 1886 grazie a Filippo Giovanni De Cecco - e figura centrale dell'azienda da oltre 30 anni. Un lutto per l'imprenditoria made in Italy e per lo sportpescarese. In una nota l'azienda ha fatto sapere che " il Gruppo ha d eciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l'intera giornata di domani " per onorarne la memoria e ricordare il contributo straordinario dato all'impresa. " Alla famiglia De Cecco - continua il documento - vann o l e più s entite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

