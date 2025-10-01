Lutto nel mondo universitario | addio alla professoressa Eliana Minicozzi
Lutto nel mondo universitario. Si è spenta nella giornata di martedì la professoressa Eliana Minicozzi, associata di informatica alla Federico II, che ha fatto parte del pioneristico gruppo di cibernetica di Fisica. È stata tra i fondatori del corso di laurea in Informatica.A lungo moglie del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
