Lutto nel mondo universitario | addio alla professoressa Eliana Minicozzi

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo universitario. Si è spenta nella giornata di martedì la professoressa Eliana Minicozzi, associata di informatica alla Federico II, che ha fatto parte del pioneristico gruppo di cibernetica di Fisica. È stata tra i fondatori del corso di laurea in Informatica.A lungo moglie del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lutto - mondo

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni

È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio

lutto mondo universitario addioSAN NICOLA LA STRADA - Lutto nel mondo dell’associazionismo scolastico cattolico, addio al preside Gianni Villarossa - Ieri, 17 settembre 2025, è venuto a mancare il preside Gianni Villarossa, uno dei campioni dell’associazionismo scolastico cattolico casertano e nazionale. Come scrive casertafocus.net

lutto mondo universitario addioAddio a Rosario Schifani, è morto il fratello del presidente della Regione Sicilia - Dopo la notizia di della morte del fratello di Renato Schifani, l’università di Palermo prepara la camera ardente per Rosario, professore stimato che ha lasciato un segno profondo nel mondo accademico ... Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Universitario Addio