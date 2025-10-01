Lutto in comune addio alla storica dipendente | lacrime e dolore per Nunzia
Un grande lutto ha colpito nelle scorse ore la comunità di Pozzuoli. L'intera città piange per la prematura e improvvisa scomparsa di Nunzia Rosati, dipendente del comune puteolano. La signora Nunzia è venuta a mancare all'età di 67 anni a seguito ad un malore che non le ha lasciato scampo.Tanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pralormo in lutto per la scomparsa di Don Mattia Fogliato, parroco del Comune per 31 anni, dal 1988 al 2019.
Lutto Hellas Verona: addio al dottor Giorgio Biscardo, medico sociale dello scudetto 1985 - Scomparso Giorgio Biscardo, medico sociale dell'Hellas Verona campione d'Italia con Osvaldo Bagnoli L'Hellas Verona piange la scomparsa del dottor Giorgio Biscardo, storico medico sociale del club
Addio a Enzo Merli, fu sindaco di Manciano per otto anni - Il cordoglio dell'Amministrazione comunale guidata da Mirko Morini: "Figura di grande rilievo nella storia recente della c