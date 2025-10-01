Lutto a Novara addio all' avvocato Remigio Billy Belcredi

Lutto a Novara per la morte di Remigio Belcredi, conosciuto da molti con il soprannome “Billy”.L'avvocato novarese era stato, tra i tanti ruoli ricoperti in città, anche commissario straordinario dell’Istituto De Pagave. “Oggi Novara perde un grande professionista, ma soprattutto un uomo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

