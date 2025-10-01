Lutto a Novara addio all' avvocato Remigio Billy Belcredi
Lutto a Novara per la morte di Remigio Belcredi, conosciuto da molti con il soprannome “Billy”.L'avvocato novarese, 68 anni, si è spento all'ospedale Maggiore nella giornata di ieri, martedì 30 settembre. Era stato, tra i tanti ruoli ricoperti in città, anche commissario straordinario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Lutto a Novara, addio all'avvocato Remigio "Billy" Belcredi
Addio all’avvocato Remigio “Billy” Belcredi - Novara perde uno dei suoi volti più conosciuti e stimati: l’avvocato Remigio Belcredi, per tutti “Billy”, è scomparso nelle scorse ore. Scrive lavocedinovara.com
