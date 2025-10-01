L' uso del clacson quando c' è gente che vuole dormire

Questa mattina, 01,10,25, Palermo si è svegliata con uno dei suoi primi, rovesci temporaleschi, o quasi, il che ha originato un traffico, a dir poco, oltre il normale, con la conseguenza che per qualche malsano pensiero di qualcuno, l'uso del clacson si è intensificato. E non ci credo che questi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it