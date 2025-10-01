L’UNPLI Campania protagonista alla BITUS 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 1° al 3 ottobre 2025, la Città della Scienza di Napoli ospita la quarta edizione della Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe (BITUS), punto di riferimento per l’innovazione didattica, la creatività giovanile e le nuove prospettive educative. Il Comitato Regionale Unpli Campania sarà presente con due desk espositivi dedicati alla valorizzazione delle proprie attività e progettualità: materiale informativo sull’UNPLI, programmi formativi per le scuole e opportunità del Servizio Civile Universale. Negli anni l’UNPLI ha dato vita a numerosi progetti nazionali di rilievo: – Premio “Salva la tua Lingua Locale”, per la tutela dei dialetti italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

