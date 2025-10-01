L’Unione Europea ha autorizzato l’acquisizione di Prada da parte di Versace

Ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, l’Unione Europa l’acquisizione del controllo esclusivo di Versace da parte di Prada. Ad annunciarlo è una nota dell’UE. Che ricorda che “l’operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso”. A riportare la notizia è Reuters, che conferma l’accordo da 1,25 miliardi di euro firmato ad aprile tra il gruppo di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada e la società americana Capri holdings. Come annunciato i mesi scorsi, l’operazione riguarda la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

