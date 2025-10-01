L’Unione Europea ha autorizzato l’acquisizione di Prada da parte di Versace
Ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, l’Unione Europa l’acquisizione del controllo esclusivo di Versace da parte di Prada. Ad annunciarlo è una nota dell’UE. Che ricorda che “l’operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso”. A riportare la notizia è Reuters, che conferma l’accordo da 1,25 miliardi di euro firmato ad aprile tra il gruppo di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada e la società americana Capri holdings. Come annunciato i mesi scorsi, l’operazione riguarda la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Difesa europea, via ai fondi Safe: all’Italia 14,9 miliardi. Entro novembre i piani nazionali - La Commissione europea ha annunciato la ripartizione provvisoria dei 150 miliardi di euro del programma Safe (Security Action for Europe) per rafforzare le capacità di difesa dell’Unione Europea. Scrive milanofinanza.it