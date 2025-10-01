"Non è solo un investimento economico, ma un progetto di rigenerazione urbana che mette in continuità i diversi waterfront e segna un passo avanti per Igea Marina". Con queste parole il sindaco Filippo Giorgetti parla del nuovo lungomare, i cui lavori partiranno oggi. L’opera, da 3 milioni di euro finanziata da Comune e Regione, ridisegnerà un chilometro di viale Pinzon, dal bagno 64 a piazza Alda Merini, con consegna prevista entro maggio 2026. Il cantiere, affidato all’associazione di imprese Mattei e Cbr, prevede un viale largo 15 metri con pista ciclopedonale di 2,6, marciapiedi accessibili e un giardino lineare in grado di trattenere l’acqua in caso di nubifragi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare di Igea: lavori al via, occhio ai divieti