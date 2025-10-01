L’ultimo cartellino timbrato | l’infermiera Alessandra va in pensione dopo 42 anni

Capannori (Lucca), 1 ottobre 2025 – Oggi ha timbrato per l’ultima volta l'uscita dal lavoro nella sede della Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio  la “storica” infermiera Alessandra Bertoni, da domani in pensione. Nei suoi 42 anni di servizio, gli ultimi 11 dei quali trascorsi proprio nella struttura di San Leonardo in Treponzio come infermiera addetta alla riabilitazione (in precedenza aveva operato anche al centro prelievi e in ginecologia), Alessandra ha rappresentato un prezioso punto di riferimento per i cittadini e per i molti colleghi e colleghe che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, che oggi vogliono salutarla con grande affetto e augurarle tanta serenità per gli anni a venire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

