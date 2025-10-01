L’ultimo atto del Palio 2025 Il ’Baccile’ se lo prende il Borgo Piatto firmato da Marco Antonucci

Con la cerimonia di consegna del Baccile 2025, si è ufficialmente chiusa la stagione del Palio delle Contrade di Castel del Piano. L’ultimo atto della tradizionale manifestazione si è svolto nel cuore del paese, alla presenza delle quattro contrade – Borgo, Poggio, Monumento e Storte – che anche quest’anno hanno dato vita a una delle edizioni più intense e discusse degli ultimi anni. Il ’Baccile’, simbolo che chiude il ciclo paliesco, è stato quest’anno dipinto dall’artista Marco Antonucci e offerto dalla Pia Associazione della Misericordia. A riceverlo è stata la Contrada del Borgo (nella foto di Daniele Badini), che si è aggiudicata questo riconoscimento speciale, confermando la propria centralità nella vita del Palio anche in un’edizione segnata da forti rivalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

