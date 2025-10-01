L’ultimo atto del Palio 2025 Il ’Baccile’ se lo prende il Borgo Piatto firmato da Marco Antonucci

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la cerimonia di consegna del Baccile 2025, si è ufficialmente chiusa la stagione del Palio delle Contrade di Castel del Piano. L’ultimo atto della tradizionale manifestazione si è svolto nel cuore del paese, alla presenza delle quattro contrade – Borgo, Poggio, Monumento e Storte – che anche quest’anno hanno dato vita a una delle edizioni più intense e discusse degli ultimi anni. Il ’Baccile’, simbolo che chiude il ciclo paliesco, è stato quest’anno dipinto dall’artista Marco Antonucci e offerto dalla Pia Associazione della Misericordia. A riceverlo è stata la Contrada del Borgo (nella foto di Daniele Badini), che si è aggiudicata questo riconoscimento speciale, confermando la propria centralità nella vita del Palio anche in un’edizione segnata da forti rivalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217ultimo atto del palio 2025 il 8217baccile8217 se lo prende il borgo piatto firmato da marco antonucci

© Lanazione.it - L’ultimo atto del Palio 2025. Il ’Baccile’ se lo prende il Borgo. Piatto firmato da Marco Antonucci

In questa notizia si parla di: ultimo - atto

Stranger Things, ultimo atto: il ritorno dopo tre anni. Ma la chiusura già divide: ecco perché

Miss Livorno 2025, stasera l'ultimo atto alla Terrazza Mascagni: i nomi delle finaliste

Calcio a 7. Gran finale al torneo di Mesola. Ultimo atto tra Barrio e Circus

Lunga Notte delle Chiese. Ultimo atto del Palio coi paramenti dell’investitura - Per l’ultimo atto delle manifestazioni del Palio 2025 e per una sola notte, le otto chiese di Contrada apriranno le porte ai visitatori per dare a tutti l’opportunità di scoprire quel peculiare legame ... Lo riporta ilgiorno.it

Palio dei Somari, l’atto finale. Oggi e domani i momenti clou - Con lo sguardo alle previsioni del tempo e ad un’agenda piena di appuntamenti, in contrada e da spettatori, i torritesi... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217ultimo Atto Palio 2025