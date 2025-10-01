L' ultima linea di difesa | la rivelazione sull' arma laser cinese LY-1
Tra le varie armi mostrate dalla Cina in occasione della maxi parata militare andata in scena a Pechino lo scorso 3 settembre c'era un jolly misterioso che continua a interrogare analisti ed esperti. Si tratta del Liaoyuan-1, abbreviato come LY-1, ossia un'arma laser che potrebbe ricoprire un ruolo altamente strategico all'interno dell'arsenale controllato dall'esercito cinese. Secondo la rivista Ordnance Industry Science Technology, infatti, questi dispositivi saranno incaricati di "intercettare a distanza ravvicinata missili e droni in arrivo", fungendo da "ultima linea di difesa" all'interno del sistema di difesa aerea imbarcato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ultima - linea
Porti, addio a Taranto: l?ultima linea container si trasferisce a Salerno
“A New York col volo di linea”. L’ultima bufala sulla Meloni. E lei querela
“A New York col volo di linea”. L’ultima bufala sulla Meloni
Genova protagonista dell’ultima puntata di "Linea Blu – Porti d’Italia". La trasmissione di Rai1 chiude il suo speciale dedicato ai porti italiani con il racconto di #Genova e il sul #porto. Al centro della puntata, condotta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, le strao - facebook.com Vai su Facebook
Ue-Nato, 'Ucraina prima linea di difesa, aumentare aiuti' - "L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno". Segnala msn.com