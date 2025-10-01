L’ultima follia verde | Caldarroste vietate

Divieti assurdi nell’ordinanza anti smog di Vicenza, che proibisce alle attività commerciali anche i barbecue all’aperto. L’offensiva segue la crociata (fermata dai giudici) di Milano contro i fuochi d’artificio, i blocchi delle auto e lo stop ai classici falò della Befana. 🔗 Leggi su Laverita.info

