L'ultima estate dei concerti a San Siro? Cosa potrebbe cambiare dopo la vendita dello Stadio a Milan e Inter

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana di San Siro, che include anche lo stadio, ecco come potrebbe cambiare la gestione sui grandi concerti organizzati nella struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultima - estate

Tutto pronto per la quinta e ultima puntata dell'evento canoro dell'estate di Rai 1. Carlo Conti e Andrea Delogu stasera in tv conducono "Tim Summer Hits Best Of"

Mercato Juventus: è fuori dai piani di Tudor, lascerà con tutta probabilità i bianconeri in estate! L’ultima indiscrezione sulla cessione di questo giocatore

Marghera Estate: ultima settimana di live con Estra, Rino Gaetano Band, Take Six e Tony Esposito

ultima estate concerti sanL’ultima estate dei concerti a San Siro? Cosa potrebbe cambiare dopo la vendita dello Stadio a Milan e Inter - Dopo la delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana di San Siro, che include anche lo stadio, ecco come potrebbe cambiare la gestione sui grandi ... Secondo fanpage.it

ultima estate concerti sanFondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, al via la nuova stagione di concerti - Dopo un’estate da record, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara ad aprire la stagione 2025/2026 al Teatro dell’Opera del Casinò con un cartellone ricco e variegato. riviera24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ultima Estate Concerti San