luke skywalker entra ufficialmente nelle guerre clone nel fumetto

la ripresa del passato nel nuovo numero di star wars. Il mondo di Star Wars mostra ancora una forte tendenza a ricollegarsi alle proprie origini, anche nei momenti più recenti. La sesta uscita della serie a fumetti pubblicata da Marvel evidenzia questa dinamica, concentrandosi su un episodio che vede Luke Skywalker indossare un’armatura da clone per affrontare i droidi da battaglia. Questa scelta narrativa sottolinea come il franchise fatichi a lasciarsi alle spalle il proprio passato, preferendo spesso richiamare elementi già noti ai fan. la narrazione e l’iconografia prequel nella serie attuale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

