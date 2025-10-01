Luk3 arriva a Milano | due date in Santeria poi Bari e Napoli
Milano, 1 ottobre 2025 - E’ cominciato con il pienone il tour nei club di Luk3, uno dei cantautori che hanno partecipato all’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La data a Largo Venue a Roma ha visto il giovanissimo artista campano portare sul palco anche ‘L’ultimo ballo’, il singolo uscito alla mezzanotte fra il 30 settembre e l’1 ottobre. Brano che sarà presente anche nella scaletta delle altre quattro date del tour - Luk3 sarà di scena alla Santeria Toscana a Milano il 2 e il 3 ottobre, al Demodè di Bari il 15 ottobre e al Duel Club di Napoli il 16 - insieme a tutti i brani dell’ep ‘Diciotto’ e a diverse altre canzoni che il pubblico ha avuto modo di apprezzare durante la sua permanenza all’interno di Amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
