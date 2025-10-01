L' ufficio postale chiude per quasi 4 mesi

Ufficio postale chiuso fino a fine gennaio 2026. E' quanto comunicato da Poste Italiane al Comune di Macerata Campania.Nell'ambito del progetto “Polis”, l'ufficio postale di Macerata Campania sarà oggetto di importanti lavori di adeguamento e rinnovamento, al fine anche di potenziare i servizi. 🔗 Leggi su Casertanews.it