L' ufficio postale chiude per quasi 4 mesi
Ufficio postale chiuso fino a fine gennaio 2026. E' quanto comunicato da Poste Italiane al Comune di Macerata Campania.Nell'ambito del progetto “Polis”, l'ufficio postale di Macerata Campania sarà oggetto di importanti lavori di adeguamento e rinnovamento, al fine anche di potenziare i servizi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: ufficio - postale
San Mango sul Calore, cade l’accusa di peculato: riformata la condanna alla direttrice dell’ufficio postale
Dopo la bomba e i danni arriva l'ufficio postale mobile
Ufficio postale di Rodì Milici, al via i lavori di trasformazione in progetto polis
Armato di pistola rapina l'ufficio postale, clienti e dipendenti si nascondono nei bagni Articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Armato di pistola rapina l'ufficio postale, clienti e dipendenti si nascondono nei bagni https://ift.tt/T7PHegL - X Vai su X
Carbonara di Nola, l’Ufficio Postale chiude per oltre un mese: ecco le alternative per i cittadini - Carbonara di Nola, 25 Settembre – Una chiusura temporanea ma significativa quella che interesserà l’Ufficio Postale di Carbonara di Nola, sito in Piazza ... Riporta sciscianonotizie.it
Ferno, chiude l’ufficio postale per lavori di ristrutturazione - Alla riapertura nuovi spazi, arredi moderni e sportelli digitali per PA, Inps e anagrafe ... Si legge su laprovinciadivarese.it